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        Nazillispor İlkay İşleri'i transfer etti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2024-25 sezonun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Nazillispor, transferde kanat oyuncusu İlkay İşler'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:15
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        Nazillispor İlkay İşleri'i transfer etti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2024-25 sezonun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Nazillispor, transferde kanat oyuncusu İlkay İşler'i kadrosuna dahil etti. Beşiktaş altyapısından yetişip son olarak Edirnespor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısında yetişen, 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

        Geçen sezon Edirnespor'la sezonun ikinci yarısında 3'üncü Lig'de 10 maça çıkan İlkay, 547 dakika görev alıp, 1 kez ağları sarstı. Öte yandan Nazilli Belediyespor Derneği'nin genel kurulu yasal çoğunluk sağlanamadığı için 11 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

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