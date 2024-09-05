Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Nebahat cinayetine kadınlardan tepki

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, düzenledikleri eylemle eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü'yü (29) anıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Nebahat cinayetine kadınlardan tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, düzenledikleri eylemle eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü'yü (29) anıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Eyleme katılan Yükçü'nün babası Hasan Yükçü de "Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar" dedi.

        Olay, 2 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Dildöken, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Nebahat Yükçü'nün evine geldi. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Dildöken, Yükçü'yü göğsünden vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nebahat Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Boşandıktan sonra da eski eşinden şiddet gördüğü belirtilen Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Eren Dildöken, yakalanıp, tutuklandı.

        NEBAHAT'İN AİLESİ DE EYLEME KATILDI

        İlçede Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, dün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu çağrısıyla kadın cinayetlerine tepki göstermek için Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya geldi. Nebahat Yükçü ve katledilen kadınlar için “Erkek şiddetine uğrayan kadınlar için isyandayız” sloganıyla gerçekleşen eyleme Nebahat Yükçü'nün ailesi de katıldı. Etkinlikte basın açıklamasını Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına okuyan Mehlike Hepdemir, "Son zamanlarda ülkemizin göz bebeği turizm merkezi olan Kuşadamızda kadına şiddetin artış göstermesi, kadına yönelik cinayetlerin gerçekleşmesi ve ilçemizin öldürülen kadınlarla anılmaya başlanması, kadınlara artan şiddet oranları, utandıran tablolar ortaya çıkarmaktadır. 'Bana bir şey olmaz' diyemeyeceğimiz, sessiz kalıp seyirci olamayacağımız, tanıklık ettiğimiz olaylara, 'Arkadaşım, bunu yapmaz' diyerek koruyup, göz yumup yolumuza gidemeyiz" dedi.

        'KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'

        Mehlike Hepdemir, kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Kamu kurumlarının, yerel yönetimimizin, kent konseyimizin, STK'ların ve halkın iş birliğine ihtiyaç var. Bu ada bizim. Ya burada birlikte insan haklarına saygılı bir yaşam ihdas edeceğiz ya da yarın hepimizin kapısını çalacak şiddet için susup, bekleyeceğiz. 'Önleyici politikaları yerelden başlatmalıyız' diyoruz. İş birliği içerisinde mahalle muhtarları ile her hane içinde yaşananlara destek olabilecek mekanizmaları kurmalıyız. Kuşadası Belediyemiz ile iş birliğimiz gereği telefon numaramızı olan '0212 656 96 96' numaramızın bilinirliği ile çözüm üretecek mekanizmaları hayata geçirecek eylemselliğe ihtiyacımız var. Kadını koruyan ve kadına karşı şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerektiği gibi uygulanmalıdır" diye konuştu.

        'KADINLARIMIZ ARTIK KATLEDİLMESİN'

        Nebahat Yükçü'nün babası Hasan Yükçü ise üzüntüsünün tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle kadına karşı şiddetin önüne geçmemiz gerekiyor. Kuşadası'ndan konuştuğumuz zaman Edirne'den bile duyuluyoruz. Bu insanlara, cezaevlerinde güllük gülistanlık bakmasınlar. Bu insanlara ağırlaştırılmış müebbet versinler. Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar. Devletimizin bu konuda kanun çıkartması gerekiyor. Kadınlarımız artık katledilmesin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası

        Benzer Haberler

        Nazillispor İlkay İşleri'i transfer etti
        Nazillispor İlkay İşleri'i transfer etti
        Kuşadasıspor'da yeni transferler taraftara tanıtıldı
        Kuşadasıspor'da yeni transferler taraftara tanıtıldı
        Germencik'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Germencik'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Aydın'da hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Nazilli'de sezonun ilk pamuğu çırçır fabrikasına geldi
        Nazilli'de sezonun ilk pamuğu çırçır fabrikasına geldi
        Aydın'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı