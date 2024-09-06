Nazillispor'un tesisleri ihaleye çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesisler ihaleye çıkarılıyor. Nazilli Belediyesi, Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri için kiralama ihalesi açtı.

Halen kulübün kullanımındaki Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri, 11 Eylül Çarşamba günü ihale edilecek. Kulübün gençlik geliştirme merkezinin bulunduğu Esat Ergüler Tesisleri için yıllık 900 bin TL artı KDV muhammen bedel istendi. Geçici teminat bedeli ise 27 bin TL olarak belirlendi. Haluk Alıcık Tesisleri için yıllık 1 milyon 500 bin TL artı KDV fiyat biçildi. Geçici teminat bedeli olarak 45 bin TL talep edildi. İhalelerin açık artırma usulüyle yapılacağı açıklandı. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan kulüp şirketleşmeşe giderek Nazillispor AŞ adını almıştı. Siyah-beyazlıların belediyeye ait tesislerden çıkarılacağı iddiaları daha önce gündeme gelmişti.