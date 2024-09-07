Efeler 09 SK - Viranşehir Belediyespor: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Viranşehir Belediyespor'u konuk eden Efeler 09 SK mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın ilk 45 dakikasında iki takım da skor üretmeyi başaramadı. Efeler 09, 73'üncü dakikada Mustafa Karaman'ın golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Aydın temsilcisi 3 puanı ilk haftada hanesine yazdırdı.

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