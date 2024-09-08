İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un amcası: Didim'de toprağa verilmesi için talepte bulunuldu

BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan amcası Yılmaz Eygi, "Cenaze işlemleri ile ilgili başvuru ailesi tarafından ABD'deki konsolosluğa yapıldı. Cenazenin Türkiye'de Didim'de toprağa verilmesiyle ilgili talepte bulunuldu. Ancak henüz bir netlik kazanmadı" dedi.

Aydın’ın Didim ilçesindeki akrabalarını 15 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin’e destek için Batı Şeria’ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, önceki gün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Ayşenur’un ölüm haberi Didim’de yaşayan amcası Yılmaz Eygi ve dedesi Şerif Eygi ile Türkiye’deki yakınlarını yasa boğdu. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı Ayşenur’un cenazesinin yapılacak otopsilerden sonra Türkiye’ye getirilerek Didim’de toprağa verilmesi bekleniyor.