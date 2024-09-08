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        İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un amcası: Didim'de toprağa verilmesi için talepte bulunuldu

        BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan amcası Yılmaz Eygi, "Cenaze işlemleri ile ilgili başvuru ailesi tarafından ABD'deki konsolosluğa yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:25
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        İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un amcası: Didim'de toprağa verilmesi için talepte bulunuldu
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        BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan amcası Yılmaz Eygi, "Cenaze işlemleri ile ilgili başvuru ailesi tarafından ABD'deki konsolosluğa yapıldı. Cenazenin Türkiye'de Didim'de toprağa verilmesiyle ilgili talepte bulunuldu. Ancak henüz bir netlik kazanmadı" dedi.

        Aydın’ın Didim ilçesindeki akrabalarını 15 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin’e destek için Batı Şeria’ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, önceki gün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Ayşenur’un ölüm haberi Didim’de yaşayan amcası Yılmaz Eygi ve dedesi Şerif Eygi ile Türkiye’deki yakınlarını yasa boğdu. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı Ayşenur’un cenazesinin yapılacak otopsilerden sonra Türkiye’ye getirilerek Didim’de toprağa verilmesi bekleniyor.

        CENAZE İŞLEMLERİ 2 HAFTA SÜREBİLİR

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, "Cenaze işlemleri ile ilgili başvuru ailesi tarafından ABD’deki konsolosluğa yapıldı. Cenazenin Türkiye’de Didim’de toprağa verilmesiyle ilgili talepte bulunuldu. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Çok taraflı bir iş olduğu için cenaze için Filistin'deki hastanede bir otopsi yapıldı. İsrail'de bir hastanede de yine bir otopsi yapıldı. Hem Türk hem de Amerika vatandaşı olduğu için de ABD'de de otopsi yapılacak ve cenaze ondan sonra Türkiye’ye getirilecek. Bu sürecinde yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Ayşenur'un ABD'de yaşayan anne ve babasının da hafta içinde Türkiye’de olmasını bekliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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