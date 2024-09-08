Nazillispor - Vanspor FK: 0-3

Konuk Vanspor FK taraftarları maç öncesi Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran için, "Narin'e kıyanlar hesap verecek" şeklinde tezahürat yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Giresunspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Nazillispor, ilk iç saha maçında Vanspor FK'ya da 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 39 ve 65'inci dakikalarda Fuat Bavuk ile 90+4'üncü dakikada Devrim Taşkaya attı. Bu skorla 2'de 2 yapan Vanspor FK, 6 puana ulaşırken, Nazillispor henüz puanla tanışamadı.

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