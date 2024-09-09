Nazillispor kayıplarda

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst sıralar hedefiyle giren Nazillispor, ilk 2 haftayı hayal kırıklığı ile tamamladı. Sezonun ilk maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar 2'nci haftada ise evinde Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk 2 haftada puan alamayıp gol dahi atamayan Nazillispor'da moraller bozuldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, takımının toparlanacağını belirterek, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıç, "Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni başladık. Yeni gelen arkadaşlarımızı adapte etmeye ve oyun sistemimize alışmalarını sağlıyoruz. Herkesten sabır istiyoruz. Şöyle bir gerçek var ki takımın oyun olarak oturması lazım" dedi.