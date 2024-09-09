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        Nazillispor kayıplarda

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst sıralar hedefiyle giren Nazillispor, ilk 2 haftayı hayal kırıklığı ile tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:57
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        Nazillispor kayıplarda
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst sıralar hedefiyle giren Nazillispor, ilk 2 haftayı hayal kırıklığı ile tamamladı. Sezonun ilk maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar 2'nci haftada ise evinde Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk 2 haftada puan alamayıp gol dahi atamayan Nazillispor'da moraller bozuldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, takımının toparlanacağını belirterek, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

        Zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıç, "Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni başladık. Yeni gelen arkadaşlarımızı adapte etmeye ve oyun sistemimize alışmalarını sağlıyoruz. Herkesten sabır istiyoruz. Şöyle bir gerçek var ki takımın oyun olarak oturması lazım" dedi.

        Öte yandan Nazillili futbolseverler, bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na İlçe Stadı'nın 18 maçlık kullanım hakkı için 380 bin TL ödeyen yönetim kapalı tribün ücretini 150 TL yaptı, taraftarlar ise fiyatlara tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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