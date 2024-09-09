Kuşadası'nda voleybol şöleni

UluslararasıKuşadası Voleybol Turnuvası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Türk voleybolunun dev kulüpleri Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın yanı sıra Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin mücadele verecek. Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşecek turnuva 3 gün boyunca sporseverlere voleybol şöleni yaşatacak. Organizasyonun ilk gününde saat 15.30'da Aydın BŞB-Eczacıbaşı, 18.00'de ise SSC Palmberg Schwerin-Vakıfbank müsabakaları oynanacak.

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