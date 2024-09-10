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        Nazillispor Furkan Balaban'ı transfer etti

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0, evinde ise Vanspor'a 3-0 yenilerek sezona kötü başlayan Nazillispor transferde harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:15
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        Nazillispor Furkan Balaban'ı transfer etti
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0, evinde ise Vanspor'a 3-0 yenilerek sezona kötü başlayan Nazillispor transferde harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Serik Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Furkan Balaban'ı renklerine bağladı. Defansif orta saha da oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı. Eskişehirspor altyapısından yetişen Furkan Balaban, Tarsus İdman Yurdu ve Serik Belediyespor takımlarının formalarını terletti. Furkan, geçen sezon Serik Belediyespor'da 8 maça çıktı ve 434 dakika sahada kaldı.

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