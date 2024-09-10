Eski Anavatan Partisi ile başkanı evinde ölü bulundu
AYDIN'da, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (63), evinde ölü bulundu.
AYDIN'da, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (63), evinde ölü bulundu.
Aydın’da uzun yıllar yerel radyoculuk yapan, ANAP İl Başkanlığı görevinden geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Cemal Aydın Özpolat'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Özpolat’ın evine giden polis ekipleri, çiligire kapıyı açtırıp içeri girdi. Özpolat, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cemal Aydın Özpolat’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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