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        Eski Anavatan Partisi ile başkanı evinde ölü bulundu

        AYDIN'da, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (63), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:37
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        Eski Anavatan Partisi ile başkanı evinde ölü bulundu
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        AYDIN'da, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (63), evinde ölü bulundu.

        Aydın’da uzun yıllar yerel radyoculuk yapan, ANAP İl Başkanlığı görevinden geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Cemal Aydın Özpolat'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Özpolat’ın evine giden polis ekipleri, çiligire kapıyı açtırıp içeri girdi. Özpolat, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cemal Aydın Özpolat’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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