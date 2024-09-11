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        Nazillispor'da Oğuzhan Kayar imzaladı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0, Van Spor FK'ya evinde 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Nazillispor, dış transferde Kuşadasıspor'dan forvet arkası Oğuzhan Kayar ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:11
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        Nazillispor'da Oğuzhan Kayar imzaladı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0, Van Spor FK'ya evinde 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Nazillispor, dış transferde Kuşadasıspor'dan forvet arkası Oğuzhan Kayar ile sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Manisaspor altyapısında yetişen; Aydınspor 1923, Diyarbekirspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

        Öte yandan Nazilli ekibinin son olarak Sarıyer'de oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert Zeybek ile de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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