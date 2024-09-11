Nazillispor'da Oğuzhan Kayar imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0, Van Spor FK'ya evinde 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Nazillispor, dış transferde Kuşadasıspor'dan forvet arkası Oğuzhan Kayar ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Manisaspor altyapısında yetişen; Aydınspor 1923, Diyarbekirspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Öte yandan Nazilli ekibinin son olarak Sarıyer'de oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert Zeybek ile de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.