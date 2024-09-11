Kuşadasıspor vefa gecesinde buluştu

TFF3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kuşadasıspor, dayanışma gecesi kapsamında taraftarlarıyla bir araya geldi. Geceye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker ve yönetimi, siyasi partilerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşların (STK) temsilcileri, Kuşadasıspor futbolcuları ve siyah-beyazlı takımın taraftarları yoğun katılım gösterdi. Geceye özel açılış konuşmaları ile başlayan organizasyonda takımın oyuncuları taraftarlarla buluşturuldu.

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