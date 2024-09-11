Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kaçak tarihi eser kazısında 3 gözaltı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak tarihi eser kazısında 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Çine Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkisinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, G.S., B.D. ve B.D.'yi kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 el dedektörü, 1 jeneratör, 8 kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Nazillispor'da Oğuzhan Kayar imzaladı
        Nazillispor'da Oğuzhan Kayar imzaladı
        Kuşadasıspor vefa gecesinde buluştu
        Kuşadasıspor vefa gecesinde buluştu
        Kuşadası Voleybol Turnuvası
        Kuşadası Voleybol Turnuvası
        Aydın'ın Yenipazar pidesi coğrafi işaret tescili aldı
        Aydın'ın Yenipazar pidesi coğrafi işaret tescili aldı
        Kuşadası Voleybol Turnuvası
        Kuşadası Voleybol Turnuvası
        Eski Anavatan Partisi il başkanı evinde ölü bulundu
        Eski Anavatan Partisi il başkanı evinde ölü bulundu