Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü bir giriş yapan Nazillispor'da Nazilli Belediyespor Kulübü Derneği'nin geçen hafta ertelenen olağan genel kurulu gerçekleşirken, kongreye başkan ve divan kurulu dahil toplam 14 kişi katıldı. Çoğunluk aranmaksızın Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Haluk Alıcık Tesisleri'nde yapılan kongrede 500'e yakın kulüp üyesinin üyelikleri düşürüldü. Futbol şubesi geçen aylarda şirketleşen kulüpte Şahin Kaya başkanlığında dernekteki yeni yönetim belirlendi.

Amatör sporlar faaliyet raporları 2021 için bilançosunda gelir 1 milyon 151 bin TL, gider 1 milyon 161 bin TL olarak belirtildi. 2022 yılı bilançosu 4 milyon 367 bin TL gider, 4 milyon 367 bin TL gelir, 2023 yılı bilançosunda gelir 3 milyon 777 bin TL, gider 3 milyon 770 bin TL olarak okundu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi. 2024 tahmini bütçesi 1 milyon 610 bin olarak, gider ise 1 milyon 610 olarak belirlendi.