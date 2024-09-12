20 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü

Aydın 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Kulübü'nde forma giyen Üzeyir Aktepe, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Futbolcunun ölüm haberinin duyulmasının ardından başta yakınları olmak üzere takım arkadaşları ve sporseverler üzüntü yaşadı. Aktepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktepe'nin otopsi sonrası, Söke’de toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.