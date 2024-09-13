Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor deplasmanda ilk peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı ilk iki maçı kaybederek henüz puanla tanışamayan Nazillispor yarın Elazığspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor deplasmanda ilk peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı ilk iki maçı kaybederek henüz puanla tanışamayan Nazillispor yarın Elazığspor'a konuk olacak. Elazığ Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Siyah-beyazlı takım, Nazilli'ye 1256 kilometre uzaklıktaki Elazığ'a takım otobüsüyle karayoluyla gitti. Elazığspor, ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçti. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılınç, yeni kurulan kadrolarının uyum sürecinde olduğunu belirterek, Elazığ'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.

        SON TRANSFER TAŞKIN

        Ligde sezona kötü başladıktan sonra transfere yönelen Nazillispor, transfer döneminin son gününde Amed Sportif'ten ayrılan orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Diyarbakır temsilcisinde 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Taşkın, kariyerinde Süper Lig dahil yıllardır bir çok kategoride forma giydi. Almanya'da yetişen tecrübeli futbolcu Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisarspor, Gümüşhanespor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK, Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Bucaspor 1928'de de oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Aydın'da işçi servisinin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da işçi servisinin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydınlı turizmci, elektrik trafosuna Narin Güran'ın resmini yaptı
        Aydınlı turizmci, elektrik trafosuna Narin Güran'ın resmini yaptı
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi...
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi...
        20 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
        20 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul...
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul...
        Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı
        Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı