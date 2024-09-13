Vali Canpolat'tan Ayşenur Ezgi'nin babasına taziye ziyareti

AYDIN Valisi Yakup Canbolat, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 20 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a geldi. Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi.