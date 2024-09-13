Nazillispor'dan çifte hamle
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazillispor, transfer döneminin son gününde deneyimli kanat oyuncuları Zahit Fındık ve Oğuzhan Akgün'ü renklerine bağladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazillispor, transfer döneminin son gününde deneyimli kanat oyuncuları Zahit Fındık ve Oğuzhan Akgün'ü renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar son olarak Düzcespor'da forma giyen Zahit ve Sarıyer'de oynayan Oğuzhan'la resmi sözleşme imzaladı. Eintracht Frankfurt takımının altyapısında futbola başlayan 33 yaşındaki Zahit; Gümüşhanespor, Sakarya, Manisa FK, Pendikspor, Esenler Erokspor ve Düzcespor gibi takımlarda forma giymişti. Beşiktaş'ta yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan 23 yaşındaki Oğuzhan ise İstanbulspor, Ergene Velimeşespor, Altınordu, Sakaryaspor ve Sarıyer'de top koşturdu.
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