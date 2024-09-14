Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı (2)

CENAZENAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI KILDIRDI

Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için öğle vakti Aydın'da Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, kent protokolü, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç kıldırdı.

'HEP BERABER, 85 MİLYON ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKTIK' Cenaze namazının ardından konuşma yapan Numan Kurtulmuş, "Bugün burada bir taraftan hüzün, büyük bir öfkenin içerisindeyiz. Türkiye'nin tamamının, kalbinin, halkının burada olduğunu biliyoruz. Hatta bütün İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin burada Didim'de attığını biliyoruz. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Mekanı cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın. Şehitlerle, nebilerle, Sıddıklarla birlikte kendisini cenneti alada karşılasın, ağırlasın. Hüznümüz büyük, hüznümüzü ifade edecek söz bulamıyoruz. Bütün siyasi partilerimizin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin burada olduğunu biliyoruz. Hep beraber, 85 milyon şehidimize sahip çıktık ve bunu bir milli şehit olarak Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir alevi, işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz. Bugün inşallah onu burada güzel, temiz vatan toprağında şehit bedenini toprağa tebliğ edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'AYŞENUR EVLADIMIZIN KANI YERDE KALMAYACAK' Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İlk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren hem orada yapılan bütün işlemlere müdahale edilmiş, burada da adli tıp kurumumuzun uluslararası standartlarda otopsi raporları ortaya çıkarılmıştır. Milletimiz emin olsun. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacak. Katillerine bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacak, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Cenabıallah bu millete, birlik ve beraberlik içerisinde, Ayşenur evladımızın açtığı bu yolda Filistin davasını sahiplenerek, hareket etmeyi nasip etsin. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Dünya modern tarih boyunca ibretlik en büyük vahşeti izliyor. Bütün dünya Gazze'deki soykırıma dikkat çekerken İsrail'in işgalci güçleri el altından Batı Şeria'daki toprakların işgaline devam ediyor. Ayşenur evladımız tam da böylesine hassas bir görevi, Batı Şeria'daki bu kanunsuz işgale dikkat çekmek için oradayken şehit oldu, şehit edildi. Bu sadece birkaç tane cani İsrailli askerin suçu değildir, bu suça göz yuman terör devletinin suçudur. Terör devletine arka çıkan birtakım iş birlikçi devletlerin de suçudur. Dünyanın büyük devletlerinden birisinin başkanı olduğunu zannettiğimiz bir zat 'Yerden seken bir kurşundur' diyecek kadar insanlıktan sapmıştır. Halbuki otopsi raporu çok net ortaya koymuştur, Ayşenur yakın mesafeden doğrudan ateşle sol kulağının arkasından giren kurşunla şehit edilmiştir. Bunun hesabı sorulacaktır. Zalimler, bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde verecektir. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Filistin davası eninde, sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır. O davanın bayraktarlarından birisi, Ayşegül evladımızdır."