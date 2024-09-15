Nazillispor toparlanamadı

Sezona çok kötü giriş yapan siyah-beyazlılar, ligin dibine demir attı. Transfer hamlelerini sonlara doğru gerçekleştiren Nazillispor'da camia ise taraftardan sabır istedi. Teknik direktör Özkan Kılıç mutlaka toparlanacaklarını, yeni gelen oyuncuların takıma uyum sağlamasının ardından en kısa sürede çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, bir türlü çıkışa geçemedi. Siyah-beyazlılar 3'üncü hafta maçında deplasmanda Elazığspor'a 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamadı.

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