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        Kuşadası'nda otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:55
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        Kuşadası'nda otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, öğlen saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bisikletle giden Ayhan Avcı'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü Avcı metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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