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        Nazillispor'dan 31 yıl sonra en kötü başlangıç

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Giresunspor, Vanspor ve Elazığspor maçlarını kaybeden Nazillispor 31 yıl sonra sezona en kötü başlangıcını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:40
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        Nazillispor'dan 31 yıl sonra en kötü başlangıç
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Giresunspor, Vanspor ve Elazığspor maçlarını kaybeden Nazillispor 31 yıl sonra sezona en kötü başlangıcını yaptı. Son olarak 1993-1994 sezonunda ilk 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılar kötü gidişiyle taraftarını kahretti. Giresunspor'a 1-0, Vanspor'a 3-0 ve Elazığspor'a da 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar kalesinde 7 gol görürken yalnızca 1 kez sevinç yaşadı.

        Nazillispor, 1993-1994'te ise üst üste ilk 3 karşılaşmasında Yeşilovaspor, Kuşadasıspor ve Ödemişspor'a mağlup olmuştu. Öte yandan Nazilli'de transfer döneminin son günlerinde takıma dahil olan yıldız oyuncular Uygar Mert Zeybek, Furkan Balaban, Zahit Fındık, Oğuzhan Akgün, Taşkın Çalış ile hafif sakatlığı bulunan Oğuzhan Kayar, takımla çalışmalara başladı. Tesislerde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Şahin Kaya ve Sportif Direktör Emre Kamış da izledi.

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