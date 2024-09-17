Nazillispor'da başkanlara vergi şoku

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da başkanlık yapan isimler kulübün vergi borcu nedeniyle şahsi banka hesaplarına bloke konulmasının şaşkınlığını yaşadı. 2022 yılında yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'yla birlikte kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu tutulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, siyah-beyazlıların 6 başkanının hesaplarına yasa gereği kendi dönemlerindeki ödenmeyen vergi borçları nedeniyle bloke işlemi uyguladı.

Nazillispor'da geçmiş dönemde başkanlık yapmış olan Özgen Türker, Nurettin Özkat, Soner Yelkovan, Ünal Önal, Ali Ertürk ve mevcut Başkan Şahin Kaya'nın hesaplarına 13 Eylül Cuma günü bloke geldi. Nazilli Vergi Dairesi tarafından Nurettin Özkat'a 41 bin TL, Özgen Türker'e 80 bin TL, Soner Yelkovan'a yaklaşık 1 buçuk milyon TL, Ali Ertürk'e 312 bin TL, Şahin Kaya'ya 1 milyon 94 bin TL, Ünal Önal'a ise yaklaşık 3 milyon TL haciz işlemi uygulandı.