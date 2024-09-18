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        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 06:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 07:00
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        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta 1’i çocuk olmak üzere 21 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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