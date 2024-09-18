Nazillispor'un gözü Menemen'de

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 0'la başlayan Nazillispor, bu hafta 3 maçı 9 puanla geçen lider Menemen FK'yı evinde yenerek çıkışa geçmek istiyor. Transfer döneminin sonunda takıma katılan yıldız oyuncular Oğuzhan Akgün, Taşkın Çalış, Zahit Fındık ve Uygar Mert Zeybek'ten de ilk kez yararlanmak isteyen Nazilli'de Teknik Direktör Özkan Kılıç, "Kendi sahamızda oynayacağımız ve çıkış maçı olarak gördüğümüz Menemen sınavında galip gelmek için her şeyi yapacağız. Aramıza yeni katılan oyuncularımızın da kısa sürede uyum sağlamaları ile iyi bir ekip olacağız. Aramıza yeni katılan tecrübeli oyuncularımızın antrenmanlarımızda çok istekli görünmeleri bizleri de oldukça sevindiriyor" dedi