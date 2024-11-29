Aydın Büyükşehir filede deplasmanda

SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Zerenspor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sırada yer alan Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada yer alırken, galibiyeti bulunmayan Sarıyer ekibi 14'üncü basamaktan kurtulamadı.

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