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        Aydın Büyükşehir filede deplasmanda

        SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Zerenspor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sırada yer alan Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:54
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        Aydın Büyükşehir filede deplasmanda
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        SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Zerenspor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sırada yer alan Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada yer alırken, galibiyeti bulunmayan Sarıyer ekibi 14'üncü basamaktan kurtulamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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