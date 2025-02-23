Nazillispor'da Fatih Kotan teknik ekibe geldi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor'da yolların ayrıldığı Muzaffer Taşkın'ın yerine geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen 37 yaşındaki futbolcu Anıl Taşdemir'in yardımcısı Fatih Kotan oldu. Son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi Kuyucakspor'u çalıştıran Kotan, yönetimle anlaşarak görevine başladı. Kuyucakspor'u Süper Amatör Lig'de şampiyon yaparak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükselten genç teknik adam, bu sezon BAL'da 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 27 puan toplayıp 9'uncu sırada yer aldı.