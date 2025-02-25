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        Otomobilde eşini öldürüp, kaza gibi gösterdi; cinayeti oğlunun ifadesi ortaya çıkardı

        AYDIN'da bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan'ın (28), araçtaki oğlu D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:15
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        Otomobilde eşini öldürüp, kaza gibi gösterdi; cinayeti oğlunun ifadesi ortaya çıkardı
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        AYDIN'da bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan'ın (28), araçtaki oğlu D.B.'nin (6) ifadesinden yola çıkılarak eşi Rıdvan Buçan (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Rıdvan Buçan'ın cinayeti gizlemek için otomobille bariyerlere çarptığı belirlendi.

        Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

        Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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