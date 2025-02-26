Aydın'da yılın ilk leyleğini gördü, bir çuval un kazandı

AYDIN'da yılın ilk leyleği Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin kırsal Avşar Mahallesi'nde görüldü. Kente gelen leyleği ilk gören Ayşe Kavas, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının kazananı oldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ‘İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasındaki amaçlarının ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Aydın’da, baharın müjdecisi olarak bilinen ilk leylek Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin Avşar Mahallesi'ne geldi. Kente gelen yılın ilk leyleğini gören Ayşe Kavas oldu. Leyleği havada uçarken gören Kavas, fotoğrafını EKODOSD'a gönderdi. Böylelikle EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının kazananı Kavas oldu. EKODOSD yetkilileri Avşar Mahallesi Muhtarı Bedri Avcı'yla birlikte Kavas'a, bir çuval unu teslim etti.

'KOMŞUMUZ GİBİ GÖRÜYORUZ'

Leyleği ilk gören kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Kavas, "Leyleğin yuvası evimin önünde. Leyleği komşumuz olarak görüyoruz. Leylekleri gelişlerinden, yavrularını büyütüp göçe gidecekleri ana kadar sürekli izliyoruz. Leylekleri çok seviyoruz" dedi.

'AMAÇ LEYLEKLERLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATMAK'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasındaki amacımız; ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak, kuşların ve yaşam alanları olan sulak alanların korunmasını sağlamaktır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır. Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. Leyleklere dikkat çekmek için yapmış olduğumuz bu kampanya kırsal mahallerde bir heyecan ve tatlı rekabet yaratıyor ve leyleklere olan ilgiyi daha da artırıyor" dedi.