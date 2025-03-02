Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 0-3

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kuşadasıspor evinde Play-Off hattında yer alan Belediye Kütahyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 28'inci dakikada Ömer Faruk Sezgin'le gol perdesini açtı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Kütahya temsilcisi 49'uncu dakikada bir kez daha Ömer Faruk Sezgin'le gol bulup farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Belediye Kütahyaspor'da Veysel Ünal, 83'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak maçın skorunu belirledi: 0-3. Bu sonuçla düşme hattındaki Kuşadasıspor 16 puanda kalırken, Kütahyaspor puanını 41'e çıkarıp 2'nci sıraya yükseldi.