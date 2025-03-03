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        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait tanrı ve tanrıça büstü ile heykelinden oluşan 3 parça tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:00
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        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait tanrı ve tanrıça büstü ile heykelinden oluşan 3 parça tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin otomobili dün akşam saatlerinde ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 1 tanrı ve 1 tanrıça büstü ile heykeli ele geçirildi. Tarihi eserleri 200 bin dolara satmaya çalıştıkları belirlenen Ş.K., İ.K. ve Y.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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