Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile başka otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile, başka bir otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile başka otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL

        AYDIN'ın Söke ilçesinde kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücülerden Fevzi Akalın (79) hayatını kaybetti, A.Ö. ise yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi Yenikent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke ilçe merkezine doğru giden A.Ö.'nün kullandığı 35 BDD 841 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Fevzi Akalın idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobile çarptı. Akalan'ın kullandığı otomobil, sürüklenip, refüje çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, sürücülerden Fevzi Akalın'ın öldüğü belirlendi. Yaralı A.Ö. ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Fevzi Akalın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Aydın'da silahla vurulan tepeli pelikan ölü bulundu
        Aydın'da silahla vurulan tepeli pelikan ölü bulundu
        Didim'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Didim'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi
        Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 büst ele geçirildi
        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
        Tanrı ve tanrıça büstlerini 200 bin dolara satmaya çalışan 3 kişi yakalandı