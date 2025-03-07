Nazillispor'a yine Alıcık desteği
2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma savaşı veren Nazillispor'a yine MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan destek geldi.
2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma savaşı veren Nazillispor'a yine MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan destek geldi. Nazilli'nin eski belediye başkanı ve kulübün onursal başkanı da olan Haluk Alıcık, pazar günü iç sahada oynanacak Somaspor maçının tüm biletlerini satın aldı. Maç biletlerinin Haluk Alıcık tarafından satın alındığı ve taraftarların stada girişlerinin ücretsiz olacağı kulüp tarafından açıklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.