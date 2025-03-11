Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Moralı Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Koparan mevkisine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda; 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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