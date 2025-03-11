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        Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
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        Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Moralı Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Koparan mevkisine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda; 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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