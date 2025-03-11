Fatma, sokak ortasında eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü (2)

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara’'nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Cenaze törenin ardından Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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