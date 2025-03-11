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        Fatma, sokak ortasında eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü (2)

        TABUTUNUKADINLAR TAŞIDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:10
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        Fatma, sokak ortasında eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü (2)
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        TABUTUNUKADINLAR TAŞIDI

        İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara’'nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Cenaze törenin ardından Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Tolga TAHÇI /KÖŞK (Aydın),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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