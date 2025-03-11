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        Temel kazısı sırasında bitişikteki 4 katlı binada çökme meydana geldi

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:51
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        Temel kazısı sırasında bitişikteki 4 katlı binada çökme meydana geldi
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Kepçe operatörü, iş makinesinin kepçesini 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem alırken, binada oturanlar tahliye edildi. Adrese gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        Olay, saat 18.45 sıralarında Nazilli’de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir arsa üzerine yapımı planlanan binanın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Durumu fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Bölgede toprak kaymasının önlenmesi ve temelin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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