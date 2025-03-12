Efeler 09 SFK'da Arıkan gitti

3'üncüLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak ateş hattından kurtulamayan yeşil-beyazlılarda yönetim faturayı teknik adam Arıkan'a çıkardı. Aydın temsilcisinin başında 5 müsabakada görev yapan tecrübeli teknik adam 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü. Efeler 09 SFK'da bu sezon Tolga Şanbay, Ömer Kaplan ve Nadir Arıkan'ın ardından 4'üncü teknik adam arayışları başladı.

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