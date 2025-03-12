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        Efeler 09 SFK'da Arıkan gitti

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:00
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        Efeler 09 SFK'da Arıkan gitti
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak ateş hattından kurtulamayan yeşil-beyazlılarda yönetim faturayı teknik adam Arıkan'a çıkardı. Aydın temsilcisinin başında 5 müsabakada görev yapan tecrübeli teknik adam 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü. Efeler 09 SFK'da bu sezon Tolga Şanbay, Ömer Kaplan ve Nadir Arıkan'ın ardından 4'üncü teknik adam arayışları başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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