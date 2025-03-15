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        Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu; 72 saat sonra dere kenarında yakalandı

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli, 4 çocuk annesi sosyal medya ünlüsü Meltem Menteşeli (33) cinayetine ilişkin 72 saattir aranan Mutlu D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:30
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        Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu; 72 saat sonra dere kenarında yakalandı
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        AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli, 4 çocuk annesi sosyal medya ünlüsü Meltem Menteşeli (33) cinayetine ilişkin 72 saattir aranan Mutlu D. (35), dere kenarında saklanırken yakalandı. Olaya ilişkin daha önce de Meltem Menteşeli’nin kocası ve 3 kişi gözaltına alınmıştı.

        Olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin kocasına ait olduğu belirlendi.

        KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

        DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

        Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu D.’yi Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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