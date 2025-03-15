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        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz (2)

        AYDIN'DAVEFA İFTARI'NA KATILDIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın programı kapsamında AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:55
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        Bakan Işıkhan: Türkiye için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz (2)
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        AYDIN’DAVEFA İFTARI’NA KATILDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın programı kapsamında AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı’na katıldı. İftarda, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın il teşkilatı ve partililer yer aldı. İftar programında konuşan Bakan Işıkhan, “Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ayıdır. Aynı davaya omuz vermiş bizler için aynı zamanda vefanın, birlikteliğin de ayıdır. Çünkü AK Parti, aziz milletimize hizmet için yola çıktığı günden beri, son çeyrek asırda Türkiye’yi her bakımdan en yükseğe taşıyacak eser siyasetinin yanı sıra yol arkadaşlığına verdiği değer, yol arkadaşlarına duyduğu vefa ile de farkını ortaya koymuş bir partidir. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve milletimizin talepleri doğrultusunda daima değişmiş, gelişmiş ve yenilenmiştir. Ancak ne kadar zaman geçerse geçsin, şartlar ne olursa olsun asla değişmeyen; davasındaki samimiyeti, hasbiliği ve kardeşlik hukuku olmuştur. 23 yıllık istikrarlı başarının sırrı da tam olarak burada yatmaktadır” dedi.

        ‘HER ŞEHRİMİZİN İHTİYAÇLARINA GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL POLİTİKALARLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’

        “2001’de başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık” diyen Bakan Işıkhan, “Bu uğurda çok bedeller ödedik, çok badireler atladık. Hukuksuz davalara, teröre, suni ekonomik krizlere, darbelere, iç ve dış müdahalelere ile vesayetçi anlayışın tuzaklarına rağmen ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Tarihi mücadelelerden ve büyük imtihanlardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alnımızın akıyla çıktık. Milletimize hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere milletimizin geleceğini ilgilendiren hemen her alanda çözülemez olarak görülen ne varsa tek tek çözdük” diye konuştu.

        Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: “Bir taraftan ekonomik kalkınma sürecimizi yürütürken, diğer taraftan da siyasi ve sosyal kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz Sürekli sahada ve sokakta olan teşkilat mensuplarımız vasıtasıyla ülkemizi son 23 yılda mahallelerimizden ve en ücra köşelerden başlayarak büyüttük, geliştirdik ve bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak ne kadar sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bakanlık olarak özellikle her bir şehrimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel politikalarla, maksimum verim odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Aydınlı dava arkadaşlarımızın gücüne, azmine, samimiyetine güveniyoruz. İnanıyorum ki Aydın’dan başlayarak tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı şehirleri yapacak o potansiyel sizlerde mevcuttur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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