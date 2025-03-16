Kuşadasıspor - Bursaspor: 1-1

3'üncüLig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Kuşadasıspor evinde lider Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 25'inci dakikada İlhan Depe'yle bulduğu gole ev sahibi 45'te Bora Taşdemir'le yanıt verdi. Grupta üst üste 3 yenilgi sonrasında lidere çelme takan Kuşadasıspor, puanını 17 yapsa da son 7 hafta öncesi düşme hattından çıkamadı. Son 2 maçında 5 puan kaybeden Bursaspor ise 52 puanla zirvedeki yerini korumasına rağmen Karşıyaka ile arasındaki puan farkının 5'e düşmesine engel olamadı.

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