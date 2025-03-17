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        3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Arif kurtarılamadı

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 8 kişiden, şerit ihlali yaptığı iddia edilen sürücü esnaf Arif Çakır (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:40
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        3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Arif kurtarılamadı
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 8 kişiden, şerit ihlali yaptığı iddia edilen sürücü esnaf Arif Çakır (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir (40) idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil çarpıştı. Demir'in kullandığı otomobil de İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak (42) idaresindeki 09 AKR 108 plakalı otomobile çarptı.

        Kazayı görenler; sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak’ın yanı sıra araçlardaki Mert Ali Demir (4), Ali Al (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan esnaf Arif Çakır, kurtarılamadı. Diğer sürücüler Muhammed Demir ve Çetin Toprak'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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