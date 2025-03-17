Aydın'da orman yangını (2)
KONTROLALTINDA Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
KONTROLALTINDA
Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),
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