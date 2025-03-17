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        Aydın'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINDA Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:20
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINDA

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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