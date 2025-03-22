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        Aydın filede Play-Off ilk maçına çıkıyor

        SULTANLAR Ligi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off 5-8 Etabı'na katılma hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:35
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        Aydın filede Play-Off ilk maçına çıkıyor
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        SULTANLAR Ligi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off 5-8 Etabı'na katılma hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi 26 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Galibiyet eşitliği halinde 3'üncü ve son maç 28 Mart'ta THY'nin ev sahipliğinde oynanacak. Aydın temsilcisi rakibini elemesi halinde Play-Off 5-6 Etabı'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

        RASINSKA İLE YENİDEN ANLAŞTI

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Mavi-beyazlılar, ilk olarak iç transferde Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'in katıldığı törenle 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aleksandra Rasinska ile yola devam. Değerli pasör çaprazımız Aleksandra Rasinska yeni sezonda da mavi-beyazlı formamız için mücadele edecek"

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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