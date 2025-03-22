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        Sezonun ilk kruvaziyeri Kuşadası Limanı'nda; Santorini'ye gidecek

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:50
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        Sezonun ilk kruvaziyeri Kuşadası Limanı'nda; Santorini'ye gidecek
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist getirdi. Atina'dan yola çıkan ve ilk durağı Kuşadası olan kruvaziyerin, sismik hareketlilik nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve adalıların yeniden dönmeye başlamasıyla hayatın normalleştiği Santorini'ye giden ilk kruvaziyer olacağı belirtildi.

        Türkiye'nin en işlek kruvaziyer limanlarından olan Kuşadası Limanı, sezonun ilk gemilerini ağırlamaya başladı. Sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist ve 450 mürettebatıyla limana yanaştı. Çiçeklerle ve lokum ikramıyla karşılanan yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaptı. Yeni yolcularını da alan Celestyal Discovery, sezonun ilk Yunan adaları programı için Ege Denizi'ne açıldı. 3 gecelik tur programını gerçekleştirecek olan geminin rotasında sırayla Patmos, Santorini, Atina ve Mikonos'un yer aldığı belirtildi.

        'SEFERLERİN BAŞLAMASI, LİMANLARIMIZA GEMİLERİN GELMESİ DEMEK'

        Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, Atina'dan yola çıkan ve ilk durağı Kuşadası olan Celestyal Discovery'nin, sismik hareketlilik nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve adalıların yeniden dönmeye başlamasıyla hayatın normalleştiği Santorini'ye giden ilk kruvaziyer olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Celestyal'in Santorini'ye gitmesi bölgenin normalleşmesi anlamına geliyor. Santorini'de yaşanan sismik hareketlilik bir süredir hem cruise sektörünü hem bölge turizmini hem de Türkiye turizmini etkileyecek şekilde belirsizlik yaratmıştı. Celestyal'in Santorini'ye seferlerini başlatma kararı diğer cruise şirketlerine de öncülük edecektir. Santorini'ye gemilerin gelmesi aynı zamanda ülkemiz limanlarına da gemilerin gelmesi demek. Dolayısıyla ülkemizi de etkileyen bu belirsizlikte normalleşme sürecine girilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Celestyal aynı zamanda Türkiye limanlarına da en çok uğrak yapan cruise şirketi olarak önem taşıyor."

        ‘KASIM SONUNA KADAR HAFTADA 3 GÜN GEMİLERİMİZ KUŞADASI’NA UĞRAYACAK’

        Alnıtemiz, "Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan seferlerimizle 3-4 gecelik Yunan adaları programlarımız için her salı ve her cumartesi olmak üzere gemilerimiz Kuşadası'na gelecek. Ayrıca 7 gecelik programımız için bir gemimiz daha limana eklenerek, her pazartesi gelmeye devam edecek. Böylelikle kasım ayı sonuna kadar haftada 3 gün gemilerimiz Kuşadası'na uğrayacak. Yine ülkemize en çok uğrak yapan gemi şirketi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri
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