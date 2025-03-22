Nazillispor - Serik Belediyespor: 0-2

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor evinde zirve yarışındaki Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 87'nci dakikasında sahneye çıkan Hakan Arslan, konuk Serik Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Golden 3 dakika önce ise Nazillispor'da Serkan Güler kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serik Belediyespor 90'ıncı dakikada Ahmet Gökbayrak'ın golüyle galibiyeti perçinledi. Nazilli deplasmanında kazanan Serik Belediyespor 61 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Nazillispor ise 13 puanda kalarak bitime 7 maç kala lige tutunma umutlarını yitirmeyi sürdürdü.

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