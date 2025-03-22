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        Efeler 09 SFK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasındaki Efeler 09 SFK evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:30
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        Efeler 09 SFK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasındaki Efeler 09 SFK evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Maçın 45'inci dakikasında Nurettin Küçükdeniz'in attığı golle 1-0 öne geçene Efeler 09 avantajını korudu ve altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Aydın temsilcisi averajla düşme hattında kurtuldu. Play-Off hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozokspor 27 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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