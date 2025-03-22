Efeler 09 SFK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasındaki Efeler 09 SFK evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Maçın 45'inci dakikasında Nurettin Küçükdeniz'in attığı golle 1-0 öne geçene Efeler 09 avantajını korudu ve altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Aydın temsilcisi averajla düşme hattında kurtuldu. Play-Off hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozokspor 27 puanda kaldı.

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