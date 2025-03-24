Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği 32 AEZ 410 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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