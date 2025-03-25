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        Aydın Play-Off rövanşında

        SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:36
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        Aydın Play-Off rövanşında
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        SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi rakibini yenmesi halinde seride durumu 1-1'e getirecek. Bu ihtimal gerçekleşmesi durumunda üçüncü ve son maç cuma günü yine THY'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seriyi kazananlar 5-6, kaybedenler 7-8 Etabı'nda mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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