Kuşadasıspor – Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0

3’üncü Lig 1’inci Grup 26’ncı hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Kuşadasıspor evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 65 dakika 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 34’üncü dakikada ev sahibi ekip adına Yusuf Kanal kaydetti. Kuşadasıspor’da 25’inci dakikada Mustafa Aydoğdu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kuşadası temsilcisi 20 puana ulaşıp 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandırırken, Kırşehir takımı 24 puanda kaldı.

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