Kuşadasıspor pes etmiyor

Grupta 25 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 17 mağlubiyetle 20 puana ulaşan 15'inci sıradaki Kuşadası temsilcisi kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 4'e düşürdü. Kuşadasıspor son 5 maçında Karşıyaka (D), Ergene Velimeşe Spor (D), Bulvarspor, Muşspor ve 23 Elazığ FK (D) ile karşılaşacak.

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